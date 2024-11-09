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Politika

Bakan Ersoy'dan Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 20:29 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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Ersoy, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

"Gönlümüzdeki hüzün, gözlerimizi ve düşüncelerimizi asla perdelemeyecek, bakışlarımıza rehavetin, fikrimize unutkanlığın gölgesi asla düşmeyecektir." ifadesini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ebediyete yürüyüşünün 86'ncı yılında fikri ve fiili olarak hayata geçirdiği değişim ve dönüşüm, çağının çok ötesinde bir vizyon ve öngörü ile işaret ettiği hedef ve projeler bugün hala etkisini sürdürüyor, geçerliliğini koruyorsa ve ardında yürüme, menzile ulaşıp ötesine geçme azmi ve gayretini bizlere veriyorsa, öğütleri, uyarıları, tavsiye ve talimatları ilk kez bugün ve bu an için söylenmişçesine ufkumuzu açıyor, çözüm sunuyor ve sonuca ulaştırıyorsa 10 Kasım firkatin değil vuslatın, bitişin değil sürekliliğin, uzaklaşmanın değil ulaşmanın yıl dönümüdür."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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