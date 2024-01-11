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Politika

Bakan Ersoy'dan, ''kore torsosu''nun İngiltere'den teslim alınmasına ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milattan önce 6. yüzyıla ait 'kore torsosu'nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan, ''kore torsosu''nun İngiltere'den teslim alınmasına ilişkin paylaşım
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
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