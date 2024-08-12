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Politika

Görüşme talebi Washington'dan geldi! Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Washington'un talebi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Görüşme talebi Washington'dan geldi! Türkiye ile ABD arasında kritik temas
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

"İSRAİL ÜZERİNDE BASKI KURULMALI"

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

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