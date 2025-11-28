Bakan Fidan Almanya'dan uyardı: Tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir"

"Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var"