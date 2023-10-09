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Politika

Bakan Fidan Azerbaycan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şuşa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Bakan Fidan Azerbaycan'a gidecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, 10 Ekim 2023 tarihinde Şuşa'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Toplantıda, EİT bağlamındaki işbirliği çerçevesinde 2023 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacaktır.

Türkiye, kuruluşuna öncülük ettiği EİT'in dost ve kardeş ülkeleriyle birlikte EİT bölgesinin barış, istikrar ve refahının artırılmasına yönelik işbirliği çabalarına katkı sunmaya devam edecektir" denildi.

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