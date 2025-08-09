İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Washington'daki görüşmesinde elde edilen başarılardan dolayı Azerbaycan'ı tebrik etti.

IHA9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Bayramov ile görüştü
ABONE OL

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın liderlerinin Washington'da gerçekleştirilen zirvede elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı Bayramov'u tebrik etti. Bakanlar, Aliyev, Paşinyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ortak deklarasyonun bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Fidan ve Bayramov ayrıca, barış anlaşmasının paraflanmasının ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Süreci ve ilgili yapıların feshedilmesi yönündeki ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğunu belirtti. Bakanlar, AGİT'in bu yapıların feshedilmesine ilişkin kararı en kısa sürede almasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.