Bakan Fidan'dan Blinken görüşmesi hakkında ilk açıklama

Bakan Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlandırılmasının beklendiğini muhatabına aktardı. Ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclise ait olduğu ifade etti.

İki Bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendi. İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. İki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Karadeniz'de gerilim yaşanmasının arzu edilmediğini belirten Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için gösterilen çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan – Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

BLİNKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU



Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.