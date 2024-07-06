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Politika

Bakan Fidan: Bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihi olay

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin 'Bugün burada olmak gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Çok mutluyuz. Cenab Prezident Sayın İlham Aliyev'in gerçekten üstün liderliğinde yürütülen bir mücadele neticesinde, Şuşa'nın tekrar azat edilmiş olması ve bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihi olay.' dedi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihi olay
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Bakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi" sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Bugün burada olmanın kendilerini çok gururlandırdığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. Cenab Prezident Sayın İlham Aliyev'in gerçekten üstün liderliğinde yürütülen bir mücadele neticesinde, Şuşa'nın tekrar azat edilmiş olması ve bugün burada bulunmamız gerçekten bir tarihi olay. Onun için Türk Devletleri Zirvesi'nin burada düzenlenmiş olması çok anlamlı Türk Dünyası adına. Tekrar Türk Dünyası'nın bu bayramını tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın bu zaferini tebrik ediyorum."

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