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Politika

Bakan Fidan Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'taki temaslarını tamamlayarak Bulgaristan'a geldi.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Bakan Fidan Bulgaristan'da
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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arnavutluk'taki temaslarını tamamlamasının ardından TSİ 20.20'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşeceğini aktaran kaynaklar, Bakan Fidan'ın daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya'ya gitmesi bekleniyor.

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