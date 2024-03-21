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Politika

Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

IHA21 Mart 2024 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

NÜKLEER ENERJİ ZİRVESİ

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınıyor.

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