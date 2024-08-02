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Politika

Bakan Fidan, Doha'da Meşal'e taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Doha'da Meşal'e taziyelerini iletti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Halid Meşal'e taziyelerini iletti.

Görüşmede İsmail Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam da hazır bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit olmuştu.

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