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Politika

Bakan Fidan, Endonezya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için 13-15 Temmuz tarihinde Endonezya'yı ziyaret edecek.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Endonezya'ya gidecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-15 Temmuz tarihinde yapacağı Endonezya ziyaretinde ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile üçlü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği önerileri görüşülecek. Açıklamada, "Sayın Bakanımız Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabetle ikili temaslarda bulunmak üzere 13-15 Temmuz 2023 tarihlerinde Endonezya'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantıda Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirilecek ve önümüzdeki döneme yönelik somut işbirliği önerileri görüşülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Endonezya ilişkileri ele alınacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Endonezyalı mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, "İkili ziyaret kapsamında ise Sayın Bakanımızın Endonezyalı mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli veçhelerinin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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