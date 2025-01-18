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Politika

Bakan Fidan: Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin takipçisi olacağız

Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin takipçisi olacağız' dedi.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2025 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin takipçisi olacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. İnsani yardımların takipçisiyiz. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yönelik tüm girişimleri destekliyoruz.

* Hamas- İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı bugün gündemimizdeydi.

* Gazze'de ateşkes sağlanmasından mutluluk duyuyoruz.

* Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

* Gazze'ye acil insani yardımın ulaştırılması gerekiyor.

* Türk Devletler Teşkilatı'nın dayanışmasını, işbirliğini ve projelerini daha da ileri götürmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.

* 21.YY'nin ilk yıllarından itibaren bugüne kadar ortaya çıkan bu Türk devletlerinin giderek daha fazla zeminlerini güçlendirdiklerini, kurumsallaşmalarını arttırdıklarını ve baş aktör olmaya başladıklarını gördük.

* Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

* Bulunduğumuz bölgeye büyük bir istikrar getirme amacındayız.

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