Bakan Fidan: Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin takipçisi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. İnsani yardımların takipçisiyiz. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına yönelik tüm girişimleri destekliyoruz.

* Hamas- İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı bugün gündemimizdeydi.

* Gazze'de ateşkes sağlanmasından mutluluk duyuyoruz.

* Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

* Gazze'ye acil insani yardımın ulaştırılması gerekiyor.

* Türk Devletler Teşkilatı'nın dayanışmasını, işbirliğini ve projelerini daha da ileri götürmesi için var gücümüzle çalışmaktayız.

* 21.YY'nin ilk yıllarından itibaren bugüne kadar ortaya çıkan bu Türk devletlerinin giderek daha fazla zeminlerini güçlendirdiklerini, kurumsallaşmalarını arttırdıklarını ve baş aktör olmaya başladıklarını gördük.

* Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir.

* Bulunduğumuz bölgeye büyük bir istikrar getirme amacındayız.