Bakan Fidan: Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes için ciddi bir çaba var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"ADF'ye bu üst düzey katılım, 261 misyonumuzla bayrağımızı dalgalandıran Türk diplomasisinin etkisini de ayrıca göstermektedir"

"Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Özetle ekonomiden güvenliğe, teknolojiden enerjiye, ulaştırmadan kültüre diplomasinin asli unsuru hale gelen her türlü konuyu buradaki panellerde ele alma imkanımız oldu"

"Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk. Karşı karşıya olduğumuz tablonun aynı zamanda küresel adaletsizliklerin bir yansıması olduğunu ifade ettik"



"Gazze konusunda taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Genel olarak Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var"

"Açlığın ve hastalığın kol gezdiği Gazze'de yardımların ulaştırılması konusunda neler yapılabilir, hangi tedbirler gündeme getirilebilir bunlar ifade edilmeye başlandı"



"Sayın Abbas'ı cumhurbaşkanımız Türkiye'ye davet ettiler. Özellikle Filistin konusundaki gelişmeleri ele almak, savaşın gidişatının ve aldığı şeklin seyrini görüşmek istiyorlar"