Bakan Fidan ''Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı''na iştirak etti

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.