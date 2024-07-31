Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Bakıri ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Keçeli, görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da "şehit edilmesinin" ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durumun ele alındığını aktardı.
- Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.