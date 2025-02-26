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Politika

Bakan Fidan: İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli' dedi.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Bakan Fidan: İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli"

"Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır"

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