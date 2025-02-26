Bakan Fidan: İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Netanyahu'nun Suriye'yle ilgili söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesiyle sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermeli"
"Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır"