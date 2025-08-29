İSTANBUL 30°C / 20°C
Politika

Bakan Fidan: İsrail'in tehcir planı bizim için hükümsüzdür

TBMM'deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul'a hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye olarak Gazze tehcir planına karşıyız. İsrail'in devlet terörü sürüyor. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür'' dedi.

Bakan Fidan: İsrail'in tehcir planı bizim için hükümsüzdür
Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

İsrail bölge ülkelerinin içinde bulunduğu şartları fırsat bilerek sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle dizayn etmeye çalışmaktadır

Gazze'de yaşanan bu dramın arkasındaki asıl mesele 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin artık günümüz sınamalarına cevap vermemesidir, iflas etmesidir

Uluslararası kamuoyu, BM ve yerel STK'ların yarım dağıtımını üstlenmesi konusunda hemfikir durumda, İsrail ise yardımların dağıtımını engelleyerek binlerce Filistinli kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden olmuştur açlığı silah olarak kullanmıştır

Son dönemde bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararı almasına misilleme olarak Netanyahu hükümetinin yeni yasadışı yerleşim projeleri, sahadaki saldırıları ve Filistin yönetimini mali iflasa sürükleyecek girişimleri artmıştır

İsrail, Suriye'deki hassas noktaları kaşıyarak istikrarlı, güçlü, milli birlik ve beraberliğini sağlamış ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye istemediğini açıkça göstermiştir

İsrail'in yıl boyunca Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan, bölgesel istikrarı tehdit eden ve tüm coğrafyamızı kaosa sürükleyebilecek nitelikteki eylemlerdir

Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz, İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka bir ülke bulunmamaktadır

Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle yüzlerce Filistinli hasta ve refakatçi ülkemize tahliye edilmektedir

İsrail'in savaş makinesini besleyen silah ve mühimmat tedarikinin durdurulması çağrısıyla, 52 ülkenin katılımıyla BM nezdinde önemli bir uluslararası girişime imza attık

İsrail'in BM kurul çalışmalarına katılımının tamamen askıya alınması, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının sona erdirilmesi, uluslararası toplumdan tecrit edilmesi konularında benzer düşünen ülkelerle birlikte adımlar atmaya devam edeceğiz

