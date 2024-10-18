İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2404
  • EURO
    37,233
  • ALTIN
    2987.84
  • BIST100
    8862.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan, İstanbul'da Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 16:15 - Güncelleme:
Bakan Fidan, İstanbul'da Lavrov ile görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf yer alırken, detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BRICS Zirvesi vesilesiyle Rusya'nın Kazan şehrine yapacağı ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.