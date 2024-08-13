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Politika

Bakan Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bakanların Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 19:03 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

- İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Sabah saatlerinden itibaren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

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