Bakan Fidan: Küresel güçlerin karşısında durmanın tek yolu saflarımızı sıkılaştırmak

TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1'inci Toplantısı, Komisyon Başkanı Hulusi Akar başkanlığında Ankara'da gerçekleşti. TBMM Şeref Salonu'nda yapılan toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcileri katıldı. İki gün sürecek komisyon toplantısına Özbekistan'dan canlı bağlantıyla katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tek kutuplu dünya düzeninin çöktüğünü ve yeni dünya düzeninde Türk devletlerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Orta Asya'nın içlerinden Anadolu'ya ve Balkanlar'a kadar uzanan geniş coğrafyada yaklaşık 300 milyonu aşkın nüfusuyla Türk dünyası, önümüzdeki çok kutuplu dünyada önemli aktörlerinden birisi olmaya namzettir. Türk dünyasının birliği, dirliği ve kendi arasında ortak bir gelecek görmesi dünya barışı için bir tehdit değil, tam aksine dünya barışının temin edilmesi için önemli bir fırsattır. Bunu bu şekilde görmek ve uluslararası alanda fırsatları değerlendirerek yeniden tarihi sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Uzun yıllardır terör, bölgesel ve jeopolitik risklerle karşı karşıya kalan Türkiye, savunma sanayi alanında yapılan yatırımlarla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türk savunma sanayi ürünleri, dünyanın pek çok ülkesinde rağbet görmektedir. Ülkeler, Türkiye'nin ciddi bir ortak olduğunu görüyor ve Türkiye ile iş birliğinin kapısını aralıyor. Bu çerçevede Türk savunma sanayisinin geldiği nokta, sadece Türkiye için değil, Türk dünyası için de bir iftihar meselesidir. Ümit ediyorum ki daha güçlü ve iyi imkanlarla savunma sanayisi gelişecek, dünyanın en önde gelen sektörlerden birisi olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMESİ ZARURİDİR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türk Dünyası Milli Güvenlik mimarisinin oluşturulması için parlamenterlerin bir araya gelmesini stratejik kültür için önemli olduğunu belirtti. Batı dünyasının parlamenter diplomasiyi baskı oluşturmak için kullandığını altını çizen Bakan Fidan, "Dünyanın artan çatışmalar, istikrarsızlıklarla karşı karşıya kaldığı ve küresel rekabetin hızlandığı bu dönemde TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu başkanlarının bir araya gelmesi ayrı bir anlama sahiptir. Türk dünyasının ülkeler arasında savunma ve güvenlik mimarisi başlığı altında iki gün boyunca müşterek güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda verimli bir toplantı gerçekleştireceğine inanıyorum. Türk dünyasının her alanda olduğu gibi savunma ve güvenlik alanında da daha fazla iş birliğini geliştirmesi zaruridir" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde dış politika yürüttüklerine işaret eden Bakan Fidan, Türk dünyasında barış, refah ve güvenliğe katkı sunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Sovyet işgalinin son bulmasıyla 90'lı yılların başında bağımsızlığını kazanan genç cumhuriyetler, Türk dünyasının köklü devlet ve teşkilatlanma geleneği sayesinde hızla devletleşme yoluna girmiş ve her alanda kapasitelerini güçlendirmişti. Türkiye, Türk cumhuriyetlerin ulus devlet olarak konsolidasyonu sürecinde her zaman büyük destek vermiştir. Türk devletleri arasındaki ilişkiler, bütünleşme süreci, ulus devletler arasındaki ilişkilerin ötesinde olmalı, tarihin bize sunduğu fırsatlardan istifade etmeliyiz. Asya'nın yükselişini sürdürmesi Türk coğrafyasının öneminin her geçen gün daha da arttığı bir dönemdeyiz. Bunun bir sonucu olarak bölge dışı aktörlerin, coğrafyamıza ilgisinin giderek arttığını görüyoruz. Bu tablo fırsat ve riskleri beraberinde getiriyor. Avrasya'nın kalbinde yer alan coğrafyamızda, küresel güçlerin karşısında durmanın tek yolu var, o da saflarımızı sıkılaştırmak. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla küresel rekabetin yıkıcı bir şekilde bölgemize yansıtılmasına izin vermemeyi amaçlıyoruz. Bölgemize sokulan sorunların ortaya çıkmadan önlenmesi ve çıkan sorunların da bir aile olduğumuz bilinciyle yani aile içerisinde ve bu ailenin ferdi olma sorumluluğuyla çözüme kavuşturulması amacımızdır" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Hulusi Akar, TÜRKPA'nın kuruluşundan bu yana önemli faaliyetler yaptığını ifade ederek, çalışmaların yeni dönemde hızlanarak devam edeceğini belirtti. Akar, "TÜRKPA ülkeleri, arasındaki kadim dostluk ve kardeşlik ilişkileri, diplomasi ile çok boyutlu ilişkilerimizin köklerini oluşturmaktadır" dedi.