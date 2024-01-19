Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile telefonda konuştu.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı kendisine tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiği Kuveytli mevkidaşı Yahya'yı 1-3 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğe dikkati çeken Fidan ile Kuveytli mevkidaşı Yahya, görüşme vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.