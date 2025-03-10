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Politika

Bakan Fidan, Lammy telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi. AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Lammy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Görüşmede Suriye'deki durum ve savunma sanayisi alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı.

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