Bakan Fidan, Madrid'deki İİT-AL Temas Grubu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Temas Grubu'nu 13 Eylül 2024 tarihinde Madrid'de düzenlenecek geniş katılımlı toplantısına iştirak edecek. Bir önceki Madrid toplantısından daha geniş katılımlı gerçekleştirilecek toplantıya, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Nijerya ve İrlanda'dan da temsilciler katılacak.

Toplantıda, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail saldırılarının acil ve kalıcı bir ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin'in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması konuları görüşülecek. Toplantı marjında, İİT-AL Temas Grubu Dışişleri Bakanları ve toplantıya katılacak diğer temsilcilerin, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

İİT-AL TEMAS GRUBU



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke (Türkiye, Filistin, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Nijerya) ile bahse konu iki örgütün Genel Sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmak"la görevlendirilmiş olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanları düzeyinde teşkil edilen İİT-AL Temas Grubu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da iştirakiyle Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Oslo ve Madrid'in de aralarında olduğu çeşitli merkezlerde Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen ortak girişimlerde bulundu.

İsrail-Filistin ihtilafının çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket eden Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve iki devletli çözüme ulaşılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma varan saldırılarına karşı çıkan ülkeler, 7 Ekim'e sebebiyet veren İsrail'in yıllardır devam eden boğucu işgal politikasını engellemenin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini savunuyor.

Son dönemde Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülke sayısı Avrupa'dan Norveç, İrlanda, Slovenya ve İspanya'nın katılımıyla 149 oldu. İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Filistin'i bir devlet olarak tanıması vesilesiyle, 29 Mayıs tarihinde Temas Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını Madrid'e davet etti ve bu ziyaret vesilesiyle Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

İspanya'nın bu konuda İslam ülkeleriyle tarihi bağları kadar, iki devletli çözümün uygulamaya geçişinde mihenk taşlarından biri olarak görülen Madrid Konferansı'na 1991 yılında ev sahipliği yapmış olması ve 13 Eylül tarihinin 1993 yılında Filistin ve İsrail arasında imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın yıl dönümünü teşkil etmesi de bu toplantı çerçevesinde önem taşıyor.