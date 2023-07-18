Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

GUTERRES İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

