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Politika

Tahıl koridoru diplomasisi... Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ve BM Genel Sekreteriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayrı ayrı telefonla görüştü.

AA18 Temmuz 2023 Salı 12:08 - Güncelleme:
Tahıl koridoru diplomasisi... Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ve BM Genel Sekreteriyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.

GUTERRES İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
  • telefon görüşmesi

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