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Politika

Bakan Fidan mevkidaşı Peters ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile bir araya gelecek.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Bakan Fidan mevkidaşı Peters ile bir araya gelecek
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anzak Günü Anma Törenleri vesilesiyle Türkiye'de bulunan Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, 26 Nisan 2024 günü ikili bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yeni Zelanda ile başta ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi olmak üzere çevre, iklim ve yeşil dönüşüm alanları da dahil iş birliğinin çeşitlendirilmesi potansiyeli bulunuyor. Yeni Zelanda ile 2023 yılında 170 milyon dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde yükseltilmesi hedefleniyor. Ziyaret kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA) arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı' da imzalanacak.

Bakan Fidan ve Peters arasındaki görüşmede ise, karşılıklı üst düzey temasların artırılması, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize sorunları başta olmak üzere ikili konulardaki görüş ve beklentilerin aktarılması öngörülüyor.

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