Bakan Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Mısır ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde ikili konular ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Temaslarda iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi ve Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeler paylaşılacak.

Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı görüşmelerde İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu vurgulanacak.

Ayrıca, ABD'nin New York kentinde 28-30 Temmuz'da düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans'ın çıktıları değerlendirilecek, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamalar ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkılar ele alınacak.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile İstanbul'da 20-21 Haziran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere 23 Mart'ta Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat'ta Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.