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Politika

Bakan Fidan, Muhammed Hasan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile görüştü.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Muhammed Hasan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na Katılmak üzere geldiği Laos'un başkenti Viyentiyan'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.

Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la de görüşmüştü.

Bakan Fidan'ın Laos'ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.

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