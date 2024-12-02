İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7156
  • EURO
    36,5358
  • ALTIN
    2941.16
  • BIST100
    9658.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Politika

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Aralık'ta Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın ve 4 Aralık'ta 3 oturum olarak yapılacak.

Toplantının Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla yapılacak ilk oturumunda Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki işbirliği konuları ele alınacak.

Fidan'ın, oturumda terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO'nun güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasıyla terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor.

İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla Gazze'de yaşanan insani dram başta olarak, Türkiye'nin, İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması beklenen Fidan'ın, Orta Doğu'daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkati çekmesi ve Amman'da bir İrtibat Ofisi açılması dahil, Türkiye'nin NATO ile Ürdün arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine verdiği desteği yinelemesi öngörülüyor.

- UKRAYNA KONULU OTURUM

Toplantının NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılması bekleniyor. Oturumda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki son durum görüşülecek.

Bakan Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi, savaşın sonlandırılması için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulaması, ayrıca AB'nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Yalnızca müttefiklerin katılımıyla yapılacak son oturumda ise Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditlerle mücavir bölgelerdeki tırmanmalar tartışılacak.

Bakan Fidan'ın, 2023 Vilnius ve 2024 Washington zirvelerinde alınan kararlar uyarınca, müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini, terörizmle mücadelede "tam dayanışma" sergilenmesinin önemini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.