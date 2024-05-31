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Politika

Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

IHA31 Mayıs 2024 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Prag'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Türkiye'den Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma planları, Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

"RUSYA SADECE UKRAYNA İÇİN DEĞİL, HEPİMİZ İÇİN TEHDİT"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugünkü asıl amacımız yaklaşan zirveye hazırlanmak. Washington Zirvesi'nin ittifaklarımızın ve transatlantik bağlarımızın gücünü göstermesini bekliyorum. Özellikle iki önemli konunun altını çizmek istiyorum. İlk olarak zirve, Rusya'dan ve başka yerlerden gelen farklı tehditlere etkili bir şekilde karşı koyabilme yeteneğimiz de dahil olmak üzere uyumlu bir caydırıcılık ve savunma duruşu sunmalı, Rusya'yı kontrol altına almaya yönelik güvenilir bir strateji formüle etmemize yardımcı olmalıdır. Çünkü Rusya sadece Ukrayna için değil, hepimiz için bir tehdittir. İkincisi Ukrayna'ya olan desteğimizi hem acil olarak hem de orta ve uzun vadede desteklememiz gerekiyor. NATO'nun da oynayacağı bir rol olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam etti.

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