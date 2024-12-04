Bakan Fidan, NATO'daki aile fotoğrafı çekimine iştirak etti

<p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Fidan temasları kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/12/04/36376014.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/12/04/36376016.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/12/04/36376009.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/12/04/36376008.jpg'/>