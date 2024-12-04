İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7572
  • EURO
    36,5241
  • ALTIN
    2952.7
  • BIST100
    9902.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan, NATO'daki aile fotoğrafı çekimine iştirak etti
Politika

Bakan Fidan, NATO'daki aile fotoğrafı çekimine iştirak etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Bakan Fidan, NATO'daki aile fotoğrafı çekimine iştirak etti
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Fidan temasları kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • nato

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.