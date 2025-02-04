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Politika

Bakan Fidan: Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir

Ankara'da Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, 'Son günlerde Filistin halkının kendi topraklarından koparılması fikri tekrar gündeme getiriliyor. Filistinlier'i ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir' dedi.

4 Şubat 2025 Salı 14:45 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile basın açıklaması yapıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır

"Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır"

"İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var"

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