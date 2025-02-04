Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile basın açıklaması yapıyor.

16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır

"Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır"

"İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var"