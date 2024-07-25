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Politika

Bakan Fidan: Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri olarak geçmiştir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, 'Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığına tüm insanlık tanıklık etmiştir' dedi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı suçlunun destekçileri olarak geçmiştir
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Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına da değinen Bakan Fidan, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir" ifadelerini kullandı.

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