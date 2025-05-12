Bakan Fidan: PKK'nın aldığı karar tarihi ve önemli
Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, PKK'nın feshine ilişkin, 'Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz' dedi.