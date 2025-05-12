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Politika

Bakan Fidan: PKK'nın aldığı karar tarihi ve önemli

Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, PKK'nın feshine ilişkin, 'Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz' dedi.

12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan: PKK'nın aldığı karar tarihi ve önemli
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Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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