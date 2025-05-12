Bakan Fidan: PKK'nın aldığı karar tarihi ve önemli

Bakan Fidan, Ankara'da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.