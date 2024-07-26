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Politika

Bakan Fidan, Laos'ta Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 12:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Laos'ta Lavrov ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

- TÜRKİYE-ASEAN İLİŞKİLERİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010'da taraf olarak kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atan Türkiye, 2017'de ASEAN'ın "sektörel diyalog ortağı" olmuştu.

ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki işbirliği, ilişkilerin yol haritası niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi temelinde Türkiye, ASEAN üyeleri ve sekretarya tarafından hayata geçirilen projelerle ilerliyor.

Türkiye, 2010'da 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, yıllar itibarıyla artarak sektörel diyalog ortaklığın tesis edildiği 2017'de 12 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

Türkiye-ASEAN ile ticaret hacmi 2022'de 14,8 milyar dolar, 2023'te ise 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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