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Politika

Bakan Fidan: Şam'da büyükelçilik için şartların oluşmasına bakacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, 'Şartların oluşmasına bakacağız.' dedi.

AA10 Aralık 2024 Salı 14:40 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Şam'da büyükelçilik için şartların oluşmasına bakacağız
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Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.

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