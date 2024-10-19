Bakan Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

* Yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. Daha fazla gecikmeden karşılaştığımız sorunları yapıcı bir anlayışla çözmek zorundayız. Bugün PKK ve PJAK gibi uzantıları iki ülkenin de ortak düşmanıdır.

* Her iki ülke de terörden büyük zararlar gördü. PKK, iki ülkenin de ortak düşmanıdır. Teröre karşı beraber savaşmalıyız.

* Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı da meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor.

* Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir. Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır.

* (İsrail'in saldırıları) Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz.