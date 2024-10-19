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Politika

Bakan Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı

İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '(İsrail'in saldırıları) Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz.' dedi.

19 Ekim 2024 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Bakan Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

* Yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. Daha fazla gecikmeden karşılaştığımız sorunları yapıcı bir anlayışla çözmek zorundayız. Bugün PKK ve PJAK gibi uzantıları iki ülkenin de ortak düşmanıdır.

* Her iki ülke de terörden büyük zararlar gördü. PKK, iki ülkenin de ortak düşmanıdır. Teröre karşı beraber savaşmalıyız.

* Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı da meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor.

* Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir. Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır.

* (İsrail'in saldırıları) Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı. Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz.

  • Hakan Fidan
  • İran Dışişleri Bakanı
  • İstanbul toplantısı

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