İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0025
  • EURO
    33,6808
  • ALTIN
    2017.42
  • BIST100
    9355.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var
Politika

Bakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze başta olmak üzere pek çok konuda 'adım atamayan' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, tüm BM sisteminin 'saygınlığına gölge düşürdüğüne' dikkati çekerek, daha demokratik, hesap verebilir ve uluslararası hukuk parametrelerine dayanan bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Bakan Fidan sert çıktı: Sistem reformuna ihtiyaç var
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki "Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Fidan, çok kutuplu yeni dünya düzeninde jeopolitik gerilimlerin aşılmasında güçlü çok taraflı kurumlara ve etkin küresel yönetişim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İhtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu kaydeden Fidan, bunun için de öncelikle BM Güvenlik Konseyi reformuna önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, Gazze başta olmak üzere pek çok konuda "adım atamayan" BM Güvenlik Konseyi'nin tüm BM sisteminin "saygınlığına gölge düşürdüğüne" dikkat çekerek, daha demokratik, hesap verebilir ve uluslararası hukuk parametrelerine dayanan bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ayrıca Fidan, uluslararası finansal sistemin de gerçekten kapsayıcı, kurala dayanan, daha şeffaf ve sürdürülebilir olması gerektiğine işaret etti.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun kapatılması için uluslararası mali kuruluşların ve çok taraflı kalkınma bankalarının gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere uygun politikalar benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Fidan, aksi halde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılamayacağının altını çizerek, bu bağlamda G20'ye önemli rol düştüğünü belirtti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.