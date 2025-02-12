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Politika

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

İHA12 Şubat 2025 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud

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