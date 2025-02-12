Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud