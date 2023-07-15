Bakan Fidan: THY'nin Endonezya uçuşlarının artmasıyla ilgili çok yüksek bir talep var

Bakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Fidan, Bakan Marsudi'nin daveti üzerine Endonezya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine işaret eden Fidan, 15 Temmuz'un, Türkiye tarihindeki en kötü terörizm olaylarından biri olduğunu dile getirdi.



Darbe girişimi sırasında 251 vatandaşın "en nihai fedakarlığı yaparak" hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını belirten Fidan, demokrasi, özgürlük ve egemenlik için hayatını feda eden şehitleri andı.

Endonezya'nın, Türkiye'nin uzun süreli dostluk ve işbirliği bağlantıları kurduğu stratejik bir ortağı olduğunu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra imdada ilk koşan ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Fidan, "Bu nedenle, ilişkilerimize değer veriyor ve onları mümkün olan her alanda güçlendirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.



Bakan Fidan, öte yandan Endonezya'nın, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimi kapsamında Güneydoğu Asya ile stratejisinin önemli bir uygulama ortağı olduğunu dile getirdi.

- YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ "ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl G20 zirvesine katılmak üzere Bali'ye yaptığı ziyaret sırasında Türkiye ve Endonezya arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğunu hatırlatan Fidan, "Bu, ilişkilerimiz için son derece önemli bir mihenk taşıydı. Bu mekanizma gündemimizde olan konuları ele almak ve bunları yeni bir döneme taşımak için son derece önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Fidan, bugünkü ikili görüşmede söz konusu mekanizmanın ilk toplantısının yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini ve Afganistan, Orta Doğu, Filistin, Arakan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformu gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

- "TÜRK HAVA YOLLARININ ENDONEZYA UÇUŞLARININ ARTMASIYLA İLGİLİ ÇOK YÜKSEK BİR TALEP VAR"



Ekonomik ilişkilere de değinen Fidan, "Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı. Tabii ki liderlerimizin beklediği 10 milyar Amerikan doları hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışacağız. Yine şirketlerimizle ilgili uzun vadeli işbirliğine odaklanacağız. İnşaat alanı yeni bir sektör olabilir ve Nusantara'da önemli projeler gerçekleştirilebilir. Türk müteahhitleri uluslararası alanda çok önemli projeler gerçekleştirdiler." dedi.



Bakan Fidan, ayrıca savunma sanayisinin Türkiye-Endonezya ikili gündeminin öne çıkan konularından biri olduğuna dikkati çekerek, Türk savunma sanayi firmalarının spesifik alanlarda liderlik ettiğini ve bu alanda daha fazla işbirliği yapabileceklerini vurguladı.

Finans, teknoloji, ulaşım, enerji turizm, kültür ve eğitim konularına da ağırlık vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Fidan, "Halklar arası bağlarımızın farklı alanlarda geliştirilmesi için çalışma konusunda da yine anlaştık. Türk Hava Yollarının Endonezya uçuşlarının artmasıyla ilgili çok yüksek bir talep var. Bu konudaki sivil havacılık alanında işbirliğimizi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Fidan, Endonezyalı mevkidaşıyla ayrıca çok çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduklarını, İslam'a karşı nefret ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılar da dahil olmak üzere yükselen küresel sorunları ele aldıklarını söyledi.

- "TÜRKİYE ASEAN İLE SİYASİ DİYALOĞUNU SÜRDÜRECEKTİR"



Türkiye ve Endonezya'nın, MIKTA platformunda da verimli görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlatan Fidan, Endonezya'yı MIKTA başkanlığını başarılı şekilde gerçekleştirmesinden dolayı takdir etti.

Bakan Fidan, ziyareti sırasında Türkiye'nin ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığını değerlendirdikleri ve ASEAN-Türkiye 5. Üçlü Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ASEAN ile siyasi diyaloğunu sürdürecektir. Endonezya'nın başarılı başkanlığı altında ASEAN ile kurumsal ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Bu dönemde Endonezya'nın verdiği destek için teşekkür eden Fidan, gelecek dönemde Endonezya ile yüksek düzeyli stratejik ortaklığa dayalı işbirliğini genişleteceklerini vurguladı.