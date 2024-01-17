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Politika

Bakan Fidan, Traore ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Traore ile görüştü.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Traore ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.

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