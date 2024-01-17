Bakan Fidan, Traore ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.