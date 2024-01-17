Bakan Fidan, Traore ile bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré ile görüştü.�������� pic.twitter.com/lVaRqbceR7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 17, 2024