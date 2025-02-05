Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan bir numaralı beklentisini açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı.

* Suriye ile ilişkilerimiz hız kazanacak.

* Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu.

* Şara'dan bir numaralı beklentimiz, ülkelerindeki sorunları çözmesi ve Türkiye için tehdit eden konulara vaziyet etmesi.

* Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

* Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok.

* Suriye'de milli bütünlük sağlanacak.

* Suriye'de yeni yönetimin de zihninde federatif bir yapı yok.

* Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi

* Önceliğimiz terörle mücadele etmek. Cumhurbaşkanı sonuca bakıyor.

* Sayın Bahçeli'nin Türk-Kürt kardeşliğinin altını çizen açıklamalarını fevkalade önemli buluyorum. Bunu yaparken de büyük bir siyasi risk üstelendiğini görüyoruz

* Cumhurbaşkanımız "Terörsüz Türkiye" konusunda fevkalade hassas. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Bizim önceliğimiz terörle mücadelede her türlü yöntemi kullanmak.

ABD, Suriye'den çekilecek mi?

* Umarız isabetli bir karar verilir. ABD'den beklentimiz PKK/YPG'ye desteğini kesmesi. YPG'nin kurduğu düzen ABD sayesinde ayakta duruyor. Son belli, Suriye topraklarını kurtaracaktır. PKK/YPG'nin defedilmesi gerekiyor. Suriye yönetimi uzlaşmayla üniter bir yapıyı kurmaya çalışıyor.

* DEAŞ'la mücadelede bir platform oluşturacağız. 4 ülke ortak işbirliği geliştireceğiz. Irak, Ürdün ve Suriye ile adım atma mutabakatımız var.

* Bağdat yönetimi PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı. Irak, PKK konusunda belli bir noktaya geldi. Irak'ın içinde bulunduğu denklemin hassasiyetleri var.

Trump döneminde ABD ile ilişkiler

* CAATSA yaptırımları müttefiklik ilişkisine yakışmıyor. Bu konuda bizim görüşlerimiz belli.

Trump'ın skandal "Gazze'yi devralacağız" açıklaması

* Bu teklif kabul edilemez bir konu. Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Bunu düşünmek kötü, abesle iştigal. Kabul edemeyiz tartışmaya bile açılamaz.

* Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız

* Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz.