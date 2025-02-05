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Politika

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan bir numaralı beklentisini açıkladı

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyaretiyle ilgili, 'Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu. Şara'dan bir numaralı beklentimiz, ülkelerindeki sorunları çözmesi ve Türkiye için tehdit eden konulara vaziyet etmesi.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan bir numaralı beklentisini açıkladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyareti

* Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı.

* Suriye ile ilişkilerimiz hız kazanacak.

* Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu.

* Şara'dan bir numaralı beklentimiz, ülkelerindeki sorunları çözmesi ve Türkiye için tehdit eden konulara vaziyet etmesi.

* Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

* Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok.

* Suriye'de milli bütünlük sağlanacak.

* Suriye'de yeni yönetimin de zihninde federatif bir yapı yok.

* Suriye devleti kendi milli bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ülkelerden gelmiş bütün PKK'lıları ya geri gönderecek ya da imha edecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi

* Önceliğimiz terörle mücadele etmek. Cumhurbaşkanı sonuca bakıyor.

* Sayın Bahçeli'nin Türk-Kürt kardeşliğinin altını çizen açıklamalarını fevkalade önemli buluyorum. Bunu yaparken de büyük bir siyasi risk üstelendiğini görüyoruz

* Cumhurbaşkanımız "Terörsüz Türkiye" konusunda fevkalade hassas. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Bizim önceliğimiz terörle mücadelede her türlü yöntemi kullanmak.

ABD, Suriye'den çekilecek mi?

* Umarız isabetli bir karar verilir. ABD'den beklentimiz PKK/YPG'ye desteğini kesmesi. YPG'nin kurduğu düzen ABD sayesinde ayakta duruyor. Son belli, Suriye topraklarını kurtaracaktır. PKK/YPG'nin defedilmesi gerekiyor. Suriye yönetimi uzlaşmayla üniter bir yapıyı kurmaya çalışıyor.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele

* DEAŞ'la mücadelede bir platform oluşturacağız. 4 ülke ortak işbirliği geliştireceğiz. Irak, Ürdün ve Suriye ile adım atma mutabakatımız var.

Bağdat yönetimine çağrı

* Bağdat yönetimi PKK'yı terör örgütü olarak tanımalı. Irak, PKK konusunda belli bir noktaya geldi. Irak'ın içinde bulunduğu denklemin hassasiyetleri var.

Trump döneminde ABD ile ilişkiler

* CAATSA yaptırımları müttefiklik ilişkisine yakışmıyor. Bu konuda bizim görüşlerimiz belli.

Trump'ın skandal "Gazze'yi devralacağız" açıklaması

* Bu teklif kabul edilemez bir konu. Trump'ın Gazze çıkışı dünya için de şaşkınlığa neden oldu. Bunu düşünmek kötü, abesle iştigal. Kabul edemeyiz tartışmaya bile açılamaz.

* Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız

* Dünyada bir orman kanununa doğru ilerlendiğini, kimsenin diğerinin ihtiyacını düşünmeden 'Yapıyorum çünkü güçlüyüm' felsefesini uygulamaya koyduğunu görüyoruz.

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