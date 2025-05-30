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Politika

Bakan Fidan, Zelenski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Zelenski ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.

Bakan Fidan bizzat duyurdu: İstanbul görüşmesi taçlanabilir
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Zelenski

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