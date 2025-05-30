Bakan Fidan, Zelenski ile görüştü

<p>Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/30/38132157.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/30/38132159.jpg'/><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/05/30/bakan-fidandan-rusya-ukra-636_2-43.jpg'/>Bakan Fidan bizzat duyurdu: İstanbul görüşmesi taçlanabilir