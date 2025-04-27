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Politika

Bakan Fidan'dan ''aklınızı başınıza alın'' uyarısı: DEAŞ gibi PKK da sistemden çıkacak

Doha'da açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak' dedi.

27 Nisan 2025 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan ''aklınızı başınıza alın'' uyarısı: DEAŞ gibi PKK da sistemden çıkacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı, iki devletli çözümdür. İki devletli çözüm temelinde Filistin ve İsrail halklarının güvenli ve barış içerisinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz

Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz

Hazırlanacak olan Suriye anayasasının ve yönetiminin ülkedeki Kürt, Türkmen, Arap, Dürzi bütün etnisitelere ve inanç gruplarına eşit imkanları sağladığı bir ortamı görmek istiyoruz

Eski terör yöntemlerini kullanan aktörelerin artık sistemden çıkma zamanı geldi. DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK'da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak ama çıkacak

Zamanın ruhu bu imkanı (PKK'nın silah bırakması) vermişken onların da inanıyorum aklını başına alıp bundan sonra örgütün soğuk savaş döneminde ortaya koyduğu hedefleri değil, bölgenin barışını esas alan bir politikaya evrilirler

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