Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, ABD başta olmak üzere Batı'nın aldığı ikiyüzlü ve insani olmayan tavır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi. El-Cezire kanalına konuşan Bakan Fidan, "Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı." dedi.

"GAZZE'DE ŞU AN GÜÇ KULLANIMINA DAYALI BİR KUŞATMA VAR"

Gazze'de güç kullanımına dayalı bir kuşatma olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok. Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı. Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var. Bizim hedefimiz İsrail'e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar alıp, hep beraber baskı yapmak." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine değinen Bakan Fidan, "Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor. Kadınları ve çocukları bile ayırt etmeden herkesi topyekün hedef alan İsrail'in yaptıkları ile kendi aranıza mesafe koymazsanız -ki şu anda koymuyorsunuz-, bu tüm dünya için daha büyük bir kriz demek. Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konulardan biri de şu: İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkmaları, ateşkesi istememeleri. Blinken ile çok açık konuştum. Tam ateşkes istedik. Gazze'deki nüfusun tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE NE ELEKTRİK NE DE SU BIRAKTILAR"

İsrail'in Gazze'deki altyapıyı yok ettiğine değinen Bakan Fidan iki devletli çözüm vurgusunu yineleyerek, "Gazze'nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze'nin korunmasıyla ilgilidir. İki devletli çözüm olmadan, Gazze'yi kim yönetecek tarzında bir sorunun tartışılmasını kabul etmiyoruz. Gazze zaten savaştan önce yönetiliyordu, şimdi de yönetilmeye devam edebilir. Gazze'nin yönetme problemi yok. Gazze'nin problemi işgal altında olması, bombardımana tutulması. Gazze'de ne elektrik bıraktılar ne su. Alt yapıyı yok ediyorlar, hastaneleri okulları bombalıyorlar. İnsanlar orada yaşayamasın, çekip gitsin istiyorlar." şeklinde konuşmasını bitirdi.