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  • Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: ABD'nin başka hiçbir çaresi yok
Politika

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: ABD'nin başka hiçbir çaresi yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika'yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok' açıklamasını yaptı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: ABD'nin başka hiçbir çaresi yok
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Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.

"SAVAŞA GİRMEK DIŞINDA HİÇBİR ÇARESİ YOK"

Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika'yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum." ifadelerini kullandı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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