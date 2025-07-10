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Politika

Bakan Fidan'dan Duran'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni atanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kutladı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Duran'a tebrik mesajı
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Duran'ı tebrik edip başarılar diledi. Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince çok kıymetli çalışmalar ortaya koyan Fahrettin Altun'a, atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diliyorum. Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı kutluyor, kendisine muvaffakiyetler temenni ediyorum."

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