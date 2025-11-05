İSTANBUL 19°C / 15°C
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
  • Politika
  • Bakan Fidan'dan Gazze çağrısı: Bir sonraki aşamaya geçilmeli
Bakan Fidan'dan Gazze çağrısı: Bir sonraki aşamaya geçilmeli

Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ateşkesin ilanından bu yana İsrail'in saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti fakat ateşkesin tüm zorluklara rağmen devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini bekliyoruz' dedi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 14:32
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır"

"İnsani yardımların içeriye (Gazze'ye) girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

