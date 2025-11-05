Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır"

"İnsani yardımların içeriye (Gazze'ye) girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor"