Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

BAKAN FİDAN, HAMAS SİYASİ BÜRO ŞEFİ HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.