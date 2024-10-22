Bakan Fidan'dan Letonya'ya FETÖ çağrısı

Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Braze'nin dışişleri bakanı sıfatıyla ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunduğunu belirten Fidan, Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin sağlam temeller üzerinde güçlenmeye devam ettiğini ve bugün mevkidaşıyla bu konuda iki ülkenin iradesini teyit ettiklerini söyledi.

Fidan, ilerleyen dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılmasını hedeflediklerini ve ekonomik işbirliğini hem geliştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi arzu ettiklerini anlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli artış kaydettiğine işaret eden Fidan, 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarını ve yakın zamanda bu hedefi daha da yükselteceklerine inandıklarını dile getirdi.

Fidan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok sektörde ilişkileri daha da ilerletebileceklerini kaydederek, Letonya ile tesis edilen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin bu anlamda çok önemli bir mekanizma olduğunu ve komitenin ikinci toplantısını ilk fırsatta düzenlemeyi istediklerini ifade etti.

Türk şirketlerin Letonya'ya daha fazla yatırım yapma konusunda istekli olduklarını ve şirketleri bu konuda cesaretlendirmeye devam edeceklerini aktaran Fidan, bu noktada zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılabildiğini ve bu konuyu da Braze'ye ifade ettiğini söyledi.

Fidan, iki NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki işbirliğinin son derece önemli olduğunu ve bu alandaki işbirliğini somut projelerle güçlendirebileceklerini belirtti.

- "FETÖ'YLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"



Terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını anlatan Fidan, "Özellikle FETÖ'yle mücadelede daha kuvvetli işbirliği ve somut adımlar atılması beklentimizi buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünkü basın toplantımızda da ifade etmiştim, FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Fidan, görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ve güncel bölgesel meseleleri de ele aldıklarına değinerek, Letonya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine samimi destek veren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

- TÜRKİYE, AB ÜYELİĞİ KONUSUNDA AB'DEN DE AYNI KARARLILIĞI GÖRMEYİ ÜMİT EDİYOR



Bu vesileyle Braze'ye teşekkür eden Fidan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da bu hususu yeri geldikçe vurgulamaktadır. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğinin altını çizdi.

Dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile son derece önemli istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Fidan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulmasını dilediklerini ifade etti.

Fidan, sahadaki çabaların müzakere süreçleriyle desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, barışı hedefleyen her türlü girişimi desteklediklerini dile getirdi.

Evrensel değerlerin evrensel olarak uygulanmadığı bir çağda yaşanıldığına işaret eden Fidan, Türkiye olarak uluslararası hukukun dünyanın hem kuzeyinde hem de güneyinde uygulanması gerektiğini savunduklarını söyledi.

- "İSRAİL, SİVİLLERİ ÖLDÜREREK BARIŞA VE GÜVENLİĞE ULAŞAMAZ"



Fidan, bu çerçevede İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak, Filistinlilerin kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Letonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Fidan, iki ülke arasındaki işbirliğini bu yıl dönümüne yakışır biçimde derinleştirmek istediklerini dile getirdi.